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Çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar arasındaki kavgaya ailelerinin de karışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 22 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgada iki aile fertlerinin de karışmasıyla taş, sopa ve silahlar kullanıldı.
Kavgada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.G. ve N.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
22 kişi gözaltına alındı
Kavgaya karıştıkları iddiasıyla iki aileden 22 kişi 4 pompalı tüfekle gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: sopa şırnak pompalı tüfek kavgai taşSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 04:16
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