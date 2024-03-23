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Türkiye
İHA 23.03.2024 17:58

Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı.

Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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