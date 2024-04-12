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Türkiye
AA 12.04.2024 17:56

Çocuklar tatilde lunaparkları doldurdu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşanan yerlerden biri de güzel havayı fırsat bilen çocukların eğlenceli vakit geçirdikleri lunaparklar oldu.

Çocuklar tatilde lunaparkları doldurdu

Bayram harçlıklarıyla kentin farklı noktalarındaki lunaparkların yolunu tutan çocuklar, yaşıtları ve aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki lunapark, bayram tatili ve güneşli hava dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Bilet gişesinde ve oyuncakların önünde uzun sıraların oluştuğu parkta, kimi çocuklar oyuncak aletlerine aileleriyle, kimileri de yaşıtlarıyla binmeyi tercih etti.

Satıcılardan dondurma, mısır ve pamuk şeker alıp sıra bekleyen çocuklar, dönme dolap, gondol, çarpışan araba, ahtapot ve korku treni gibi oyuncaklarda eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklar tatilde lunaparkları doldurdu

Lunapark girişi ve çevresinde de uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Çocuklarıyla parka gelen Mehmet Taşdemir, bayram tatilini değerlendirdiklerini belirterek, ''Aşırı yoğunluk var. 40 senedir İstanbul'dayım, ilk defa bu kadar kalabalık gördüm. Dün Eminönü'ne gittik, adım atacak yer yoktu. Bugün buraya gelelim dedik, bineceğin oyuncak için bir saatten fazla sıra beklemen gerekiyor.'' diye konuştu.

Taşdemir'in kızı Merve Nur Taşdemir de yoğunluktan şikayet ederek, "Bayramda genelde evdeydik. Bugün gezelim dedik ama burası da çok kalabalık. Bir oyuncağa binebildik, onda da çok sıra bekledik." dedi.

Çocuklar tatilde lunaparkları doldurdu

Çocukları ve yeğenleriyle parka gelen Aziz Temlik ise "Aşırı yoğunluk var. Sadece burası değil, İstanbul komple yoğun, bir yere gidilmiyor. Bayram heyecanı için bekliyoruz. 'İstanbul boşalmış.' diyorlar ama öyle bir şey yok." diye konuştu.

İbrahim Temlik, babasıyla lunaparka geldiğini, dönme dolap ve çarpışan arabalara bindiğini söyledi.

Simay Dişli, oyuncaklara binmek için yaklaşık yarım saattir sırada olduklarını anlattı.

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