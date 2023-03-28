Olay, Kayakyolu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, iftardan sonra Hacı Osman Efendi Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı. Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı.

İmam teravih namazını tamamlayamadı

Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı.

2 çocuk gözaltına alındı

Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

"Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi"

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın, "Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık" diye konuştu.

İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.