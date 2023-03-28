Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da fırtına etkili oldu
Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Fırtınaya dışarda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yeri ve otomobillerde hasar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da fırtına etkisini gösterdi
Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, bir büfenin önündeki dolabı arabanın üzerine devirdi.
İlerleyen saatlerde fırtınanın yerini sağanağa bırakması öngörülüyor. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Etiketler: Amasya Fırtına Meteoroloji
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