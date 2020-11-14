Geçtiğimiz Ağustos'ta Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan olayda, aile 11 yaşındaki çocuğunun istismara uğradığı iddiasıyla, Fatih Şağban'dan şikayetçi olmuştu.

Yürütülen soruşturma tamamlandı, tutuklu sanık Fatih Şağban hakkında Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sanık hakkında "Cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamaları yöneltildi, toplam 55 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın savunması yaklaşık 4 saat sürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının istismara uğrayan çocuk ile ilgili koruma kararını mahkemeye sunduğu duruşma, 26 Şubat 2021 tarihine ertelendi.