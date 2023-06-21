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Türkiye
AA 21.06.2023 10:30

Çocuğunu teslim alan anne ve avukatları saldırıya uğradı

Bursa'da mahkeme kararıyla çocuğunu teslim alan kadın ile avukatları taşlı bıçaklı saldırıya uğradı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anne K.E., mahkeme kararının ardından akrabası A.K., avukatları Aleyna Kübra Kanalcı ve eşi Muharrem Kanalcı ile birlikte çocuğunun babasının adresine gitti.

Anne çocuğunu alıp araca döndükten bir süre sonra saldırıya uğradı. Taşlı bıçaklı saldırı, aracın içinden cep telefonuyla görüntülendi.

Şüpheliler gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yaşı küçük çocuğun kolluk kuvvetlerinin gözetiminde babasından alınarak annesine teslim edilmesi sonrası yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüpheliler tarafından içerisinde müştekilerin bulunduğu aracın seyir halinde iken önünün kesilerek araca zarar verilmesi ve araç içerisindeki müştekilerin darbedilmesi iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca şüpheliler K.E., M.E., S.E. ve F.E. hakkında 'kasten yaralama, mala zarar verme, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından soruşturma başlatılarak, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir" sözleri yer aldı.

Söz konusu 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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