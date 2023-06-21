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Türkiye
İHA 21.06.2023 09:56

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

Adana’da yapımı devam eden deprem konutlarında örnek daire tamamlandı. 2+1 daireler net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise net 127 metrekare oldu. TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda yağmur suları mutfak, tuvalet ve banyoda kullanılabilecek hale getirildi.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor. 

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

Örnek daire tamamlandı

Buruk Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. 

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

“TOKİ yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Afet konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adana ilk örnek daireyi hazırladı ve onu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada kullanılan bütün malzemeler yüzde 100 yerli malı. TOKİ bu yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte. Üreticisinden satıcısına kadar binlerce sektör ekmek yiyor. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık.” diye konuştu. 

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

“Hedef kasım ayı”

Karslıoğlu, TOKİ’nin temiz enerji ve temiz sistemle yağmur sularını mutfakta, tuvalet ile banyoda kullanılabilecek hale getirildiğini belirterek, “Buda uzun süre burada oturan vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır. Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz.” dedi.  

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