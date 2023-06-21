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Türkiye
TRT Haber 21.06.2023 09:34

Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı önlemler aldı. Uygunsuz yerde kurban kesenlere 3 bin 36 lira, yasaklara uymayan tesislere ise 293 bin 188 lira ceza verilecek.

Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler aldı.

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Atıkları toprağa bırakan tesise 293 bin lira ceza

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 lira ceza uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira ceza verilecek.

Atıklar dayanıklı torbalara konulacak

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Hayvan pazarı, geçici kurban satış ve kesim yerleri, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla denetlenecek.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kurban Bayramı
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