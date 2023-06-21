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Türkiye
İHA 21.06.2023 09:29

Van Gölü'nde kaçak avlanan 55 ton inci kefali ele geçirildi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için uygulanan av yasağı sürecinde şu ana kadar kaçak avlanmış 15 tonu canlı olmak üzere toplam 55 ton balığa el konuldu.

Van Gölü'nde kaçak avlanan 55 ton inci kefali ele geçirildi

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ediyor.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. İnci kefalinin korunmasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere sahil güvenlik, jandarma, polis, zabıta ve güvenlik korucuları etkin mücadele ediyor.

Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede şu an kadar 15 tonu canlı olmak üzere toplam 55 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan kaçak avlanan 170 şahsa 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

“İki tekne ve 8 bin metre uzatma ağına el kondu”

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağının devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve diğer ilgili birimlerin av yasağı süresince yoğun bir mücadele çalışması yürüttüğünü ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 15 tonu canlı olmak üzere 55 ton balığa el konulmuştur. Bu çerçevede 170 kişiye, 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer taraftan iki tekne ve 8 bin metre uzatma ağına da el konmuştur” dedi.

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Van Van Gölü İnci Kefali
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