Balıkesir'de 180 personelle 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de “Günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınmasına” yönelik olarak Balıkesir il merkezi ve tüm dış ilçelerinde eş zamanlı olarak 64 ekip, 180 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 484 şahıs sorgulanmış, 38 çeşitli suçlardan aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 155 Özel konaklama tesisi ve bu tesislere bağlı 707 Günübirlik kiralanan evler denetlenmiş, 16 Özel konaklama tesisine, toplam 778 bin 882 TL idari yaptırım uygulanırken, 9 kayıt dışı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel konaklama tesisi/günübirlik kiralanan eve gerekli yaptırımlar uygulanmış ve faaliyetleri sonlandırılarak mühürlendi.

Yapılan aramalarda da 8 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.