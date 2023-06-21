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Türkiye
DHA 21.06.2023 10:05

Camiden hırsızlık yapanların fotoğrafları duvarlara yapıştırıldı

İstanbul Sultangazi'de bir caminin tuvalet muslukları çalındı. Caminin dernek yöneticileri, artan hırsızlık olayları karşısında çareyi şüphelilerinin fotoğraflarını şadırvan ve cami duvarına yapıştırmakta buldu.

Camiden hırsızlık yapanların fotoğrafları duvarlara yapıştırıldı
[Fotograf: DHA]

18 Haziran saat 19.00 sıralarında Veli Ağa Camii'nin şadırvanına giden hırsızlık şüphelisi, abdest almaya başladı.

Cemaatin gitmesini bekleyen şüpheli daha sonra tuvalet kabinlerini kontrol etti. Kabinlerinin boş olduğundan emin olan şüpheli, muslukları söküp montuna gizleyerek camiden ayrıldı.

Akşam namazı için şadırvana gidenler, durumu caminin imamı ve müezzinine bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen müezzin muslukların çalındığını gördü.

Camiden hırsızlık yapanların fotoğrafları duvarlara yapıştırıldı

Şüphelilerin fotoğrafları duvara asıldı

Son aylarda camide yaşanan hırsızlık olayları üzerine caminin dernek yöneticileri, çareyi şüphelileri ifşa etmekte buldu.

Dernek yöneticileri, musluk hırsızı ve daha önce cemaatin ayakkabılarını çalan bir başka şüphelinin fotoğraflarını caminin girişindeki duvara ve şadırvana astı.

Camiden hırsızlık yapanların fotoğrafları duvarlara yapıştırıldı

"Cam, çerçeve bile çaldılar"

Namaz kılmak için camiye gelen ve duvara yapıştırılan şüphelilerin fotoğraflarını gören cemaat şaşkınlık yaşadı. 

Cemaatten Kadir Ünlü, "İçeri girdiğimde beş tane musluğun olmadığını gördüm. Bu olaylardan yorulduk artık. Cam, çerçeve bile çaldılar. Sürekli hırsızlık oluyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum" diye konuştu.

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