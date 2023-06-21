Camiden hırsızlık yapanların fotoğrafları duvarlara yapıştırıldı

18 Haziran saat 19.00 sıralarında Veli Ağa Camii'nin şadırvanına giden hırsızlık şüphelisi, abdest almaya başladı.

Cemaatin gitmesini bekleyen şüpheli daha sonra tuvalet kabinlerini kontrol etti. Kabinlerinin boş olduğundan emin olan şüpheli, muslukları söküp montuna gizleyerek camiden ayrıldı.

Akşam namazı için şadırvana gidenler, durumu caminin imamı ve müezzinine bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen müezzin muslukların çalındığını gördü.

Şüphelilerin fotoğrafları duvara asıldı

Son aylarda camide yaşanan hırsızlık olayları üzerine caminin dernek yöneticileri, çareyi şüphelileri ifşa etmekte buldu.

Dernek yöneticileri, musluk hırsızı ve daha önce cemaatin ayakkabılarını çalan bir başka şüphelinin fotoğraflarını caminin girişindeki duvara ve şadırvana astı.

"Cam, çerçeve bile çaldılar"

Namaz kılmak için camiye gelen ve duvara yapıştırılan şüphelilerin fotoğraflarını gören cemaat şaşkınlık yaşadı.

Cemaatten Kadir Ünlü, "İçeri girdiğimde beş tane musluğun olmadığını gördüm. Bu olaylardan yorulduk artık. Cam, çerçeve bile çaldılar. Sürekli hırsızlık oluyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum" diye konuştu.