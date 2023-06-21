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Türkiye
AA 21.06.2023 10:03

Kartalkaya Barajı Sivas'a can suyu olacak

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Kartalkaya Barajı tamamlandığı zaman 34 bin 200 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

Kartalkaya Barajı Sivas'a can suyu olacak
[Fotograf: AA]

Gemerek Kartalkaya Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Gövde dolgusu imalatlarının devam ettiği projede yüzde 60 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ifade etti.

Kartalkaya Barajı Sivas'a can suyu olacak

Kartalkaya Barajı'nda gövde dolgusu imalatlarının devam ettiğini anlatan Balta, "Dolusavak kazılarında yüzde 50, gövde dolgu imalatlarında ise yüzde 53 gerçekleşme sağladık" dedi.

Sivaslı üreticiler yılda 132 milyon lira daha fazla kazanacak

Balta, Kartalkaya Barajı'nın 34 bin 200 dekar araziye can suyu vereceğini, bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 34 bin 200 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Sivaslı üreticiler 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 132 milyon lira daha fazla kazanacak."

Kartalkaya Barajı Sivas'a can suyu olacak

Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Kartalkaya Barajı'nın temelden yüksekliğinin 83 metre olduğunu ifade eden Balta, barajın 33 milyon 160 bin metreküp depolama hacmine sahip olacağını sözlerine ekledi.

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