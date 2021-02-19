Önemli çilek merkezlerinden Yayladağı’nda, çilek üreticileri ürünlerini zirai dondan korumak için uğraşıyor.

Hava durumuna göre hareket eden üreticiler, don ihtimalinin olduğu gecelerde bahçelerinin belirli noktalarında ateş yakıyor.

[Fotoğraf: AA]

Araç lastikleri ve odunlar yakılıyor

Eskimiş araç lastikleri ve odunları yakacak olarak kullanan üreticilerin don nöbeti ise güneş doğana kadar devam ediyor.

Yakılan ateş bahçedeki hava sıcaklığını bir nebze de olsa artırıyor ve çilekleri don olayının zararlarından koruyor.