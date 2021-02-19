Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çilek bahçelerinde ‘dumanlı’ zirai don nöbeti
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle çilek üreticilerini don telaşı sardı. Çileklerini zirai dondan korumak isteyen üreticiler, bahçelerinin belirli noktalarında ateş yaktı.
Önemli çilek merkezlerinden Yayladağı’nda, çilek üreticileri ürünlerini zirai dondan korumak için uğraşıyor.
Hava durumuna göre hareket eden üreticiler, don ihtimalinin olduğu gecelerde bahçelerinin belirli noktalarında ateş yakıyor.
[Fotoğraf: AA]
Araç lastikleri ve odunlar yakılıyor
Eskimiş araç lastikleri ve odunları yakacak olarak kullanan üreticilerin don nöbeti ise güneş doğana kadar devam ediyor.
Yakılan ateş bahçedeki hava sıcaklığını bir nebze de olsa artırıyor ve çilekleri don olayının zararlarından koruyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Tarım Üretimi
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