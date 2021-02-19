Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumarcılar koronavirüs dinlemiyor: 168 kişiye 763 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 168 kişiye 763 bin 760 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şaşal Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Belirtilen adrese baskın yapan jandarma, 168 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 763 bin 760 lira idari para cezası kesti.
[Fotoğraf: AA]
İşletme sahibi İ.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sigara Sosyal Mesafe
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