Safranbolu ilçesinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ulaşımda aksamalar yaşatması ile muhtemel risklerden dolayı bugün Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ovacuma İlkokulu ve Ortaokulu, Yazıköy İlkokulu ve Yazıköy Şehit Uzman Er Coşkun İşleyen Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı.

Eğitime uzaktan devam edileceği duyuruldu.