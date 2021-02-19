Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde bugün öğlen saatlerine kadar yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinin öğle saatlerine kadar yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.
Bölge genelinde sis ve pus görüleceği tahmin edilen bölgede sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.
Rüzgarın, güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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