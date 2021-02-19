Şerifali Mahallesi'den evlerine gitmek isteyen 2 kadın yoldan geçen taksiyi durdurdu.

Taksiden uyuşturucu kokusu alan kadınlar, polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, durdurulan takside arama yaparken araçta bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirdi.

Polisin incelemesinde daha önceden uyuşturucuyla ilgili sabıka kayıtları olduğu öğrenilen taksi şoförleri Ahmet Özbekar ile Ali Osman Çınar, gözaltına alındı.

“Koku aldığım için ihbarda bulundum”

Bindikleri taksiden uyuşturucu kokusu alarak polisi arayan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Biz olayın farkına vardık, bir koku aldım ve o şekilde binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum” diye konuştu.