Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.

Bölgedeki bir otomotiv şirketi de Kars, Ardahan sınırlarında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı buzla kaplı göl üzerine çıkaran pilotlar, atlı kızakla yarıştı.

Atlı kızak 2 aracı geride bıraktı

Pilotlar Turgut Konukoğlu, Ertan Nacaroğlu, Zekai Özen'in kullandığı özel lastik takılı araçlar ile Sinan Daşdemir'in sürdüğü "Star" adlı kızak bağlanan at, başlangıç çizgisi üzerinde dizildi.

Verilen işaretle kalkışa geçen araçlar, 200 metrelik parkurda son hız ilerledi ve bitiş çizgisini karting aracı 1, atlı kızak 2, off-road aracı 3, otomobil ise 4'üncü sırada tamamladı. Temsili yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.

Buz üstü sürüş eğitimine ilgi artıyor

Çıldır Gölü'nde uzun yıllardan beri eğitim düzenlediklerini söyleyen sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, donmuş gölde yapılan buz üstü sürüşün, en güvenli ve en öğretici eğitim olarak kabul edildiğini belirtti:

"Bu tür eğitimler, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Çıldır Gölü donduğu zaman bölge, bu ülkelerdeki pistlere harika bir alternatif yaratıyor. Biz de bunun tanıtımını yapmak ve bu eğitimleri bu bölgeye çekmek istiyoruz. Tam 7 yıldır buz üstünde eğitimler yapıyoruz ve her yıl artan bir ilgi var."