Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir bina önünde bulunan 4 adet alüminyum çerçevenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önceden 39 farklı suça karışan 21 yaşındaki B.K. ve 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki E.C.K. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için saha çalışması başlatan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri baskınla B.K. ile E.C.K.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanırken, E.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.