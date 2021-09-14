Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde balık avı yasağı kalktı.

Kış aylarında yüzeyi buzla kaplı olan gölde buzun altından balık avlayan balıkçılar, sezonun başlamasıyla sandalla açıldıkları göle ilk ağları bıraktı.

Bir gün önce attıkları ağları çeken balıkçılar, gölün sularının çekilmesi ve istilacı zebra midyenin çoğalması nedeniyle ağlara az sayıda balık takılınca umduklarını bulamadı.

Sarı sazan balığının kilogramı 25 lira

Yöre halkı ve balıkçıların gözdesi sayılan sarı sazan balığının kilogramı 25 liradan, diğer türler ise 10 liradan satılıyor.

"Zor şartlar altında balık avlıyoruz"

Çıldır Gölü'nde 42 yıldır balıkçılık yapan Atanur Dursun, "Çıldır Gölü bölgemiz için çok önemli bir göl. Turizm açısından, insanların geçim kaynağı bakımından önemli bir göl. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, 42 yıldır balıkçılık yapıyorum. Eskiden daha iyi balık vardı, göl daha temizdi. Şimdi balık verimi düştü, balıkta azalma var. Erken kalkıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz daha sonra tekneyle göle açılıyoruz. Bir gün önce attığımız ağları çekip balık avlıyoruz. Avladığımız balıkları çarşıda pazarda satıyoruz. Sarı balığı 25 liradan, diğer türleri 10 liradan satıyoruz. Çok zor şartlar altında balık avlıyoruz. Balıktan kazandığımız parayla evimizi geçindiriyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama inşallah ilerisi iyi olur diye ümidimiz var" dedi.