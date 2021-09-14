İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu satan şebekenin çökertilmesi için 4 Mayıs'ta başlatılan çalışmalar sonunda 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 95 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 7 gram bonzai, 4 kök Hint keneviri, uyuşturucu niteliğindeki 142 hap, uyuşturucu içiminde kullanılan 12 aparat, 3 pompalı tüfek ile 77 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.