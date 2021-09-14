Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da bir araçtan 9 milyon kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da şüpheli gördükleri bir aracı durduran ekipler, 9 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle araçta yapılan aramada, 9 milyon kaçak makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Kaçakçılık Makaron
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