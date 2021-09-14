Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
19 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 19 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., ekipler tarafından yakalandı.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında toplamda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin Efeler ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.T.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen D.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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