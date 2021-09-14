Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da denizde hortum oluştu
Antalya’nın Kemer ilçesinde deniz üzerinde hortum etkili oldu. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. O anları vatandaşlar da cep telefonları kamerasıyla kaydetti.
Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Deniz üzerinde meydana gelen hortum, uzun sürdü.
Hortumun karaya ulaşmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.
Etiketler: Antalya
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