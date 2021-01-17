Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çıldır Gölü eriyor
Ardahan ve Kars sınırları arasındaki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların erimesiyle göl adeta ikiye bölündü.
Bir hafta öncesine kadar yüzeyinde 50 santimetre buz kalınlığı bulunan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havaların etkisiyle yeniden çözülmeye başladı.
Geçen yıllarda bu zamanlar, yüzeyi buz tutan gölde festivaller gerçekleşirken, bu sene sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Çıldır Gölü'nün erimesine neden oldu.
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