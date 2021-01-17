Bir hafta öncesine kadar yüzeyinde 50 santimetre buz kalınlığı bulunan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havaların etkisiyle yeniden çözülmeye başladı.

Geçen yıllarda bu zamanlar, yüzeyi buz tutan gölde festivaller gerçekleşirken, bu sene sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Çıldır Gölü'nün erimesine neden oldu.