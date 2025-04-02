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Türkiye
AA 02.04.2025 14:20

Çikolata ambalajı 7 yıl önceki cinayeti aydınlattı

Muğla'da 7 yıl önce çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin ölümüne ilişkin çikolata ambalajı, cinayetin aydınlatılmasına yardımcı oldu. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, bebeğin katilinin anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

Çikolata ambalajı 7 yıl önceki cinayeti aydınlattı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz 2018'da bir çöp konteynerinde poşet içinde ölü bebek bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait görüntüleri tek tek tarayan polis, kamera kayıtlarından şüphelinin G.D. olduğunu tespit etti.

Ekipler G.D. ile eşi İ.D'yi gözaltına aldı.

Anne emniyetteki ifadesinde, bebeği poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

Emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı anne G.D. ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İ.D. tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018'da vatandaşların bir çöp konteynerin içinde bebek bulduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekibince yapılan incelemede kız bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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