İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank iddianamesini kabul ederek 10 Mayıs için duruşma günü verdi.

13 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak duruşmalar, 17 Mayıs Cuma gününe kadar kesintisiz sürecek.

75 bin yıla kadar hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

11 sanık tutuklu, 7'si firari

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını artırma suçlamalarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava kapsamında 11 sanık tutuklu. Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli ise firari.

Kaynak: DHA