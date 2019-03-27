Her şey firari sanık Mehmet Aydın’ın kurduğu sanal çiftlikle başladı. Çiftlik Bank olarak adlandırılan sistemde oyuncu, çiftlikten elde ettiği sanal ürünü paraya çevirebiliyordu.

453 milyon 133 bin lira para toplandı

Sanal hayvanların ömrü 1 yıldı. Bu durum oyuncuyu daha çok para harcamaya yöneltti. Katılımcılar ilk başta kar ediyormuş gibi gözüktü. Ancak gerçek çok farklıydı. Çünkü firmanın bir geliri yoktu.

TRT Haber'in detaylarına ulaştığı iddianamede Çiftlik Bank olarak bilinen sistem böyle anlatıldı. Hesaplardaki para trafiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun dikkatini çekti.

Hesaplar incelendi korkunç gerçek ortaya çıktı. Sonradan yapılan çiftlik ve tesisler göstermelikti. Zira firari sanık Aydın’ın kurduğu şirket zarar ediyordu.

İddianamede yüz 32 bin katılımcıdan para toplandığı tespit edildi. Yatırımcıların güvenini kazanmak için zaman zaman geri ödeme yapıldı. 3 bin 762 şahıs mağdur oldu. Dolandırılan mağdurlardan toplanan para ise 453 milyon 133 bin lira.

11'i tutuklu 48 şüpheli için toplam 75 bin 260 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar, hakim karşısına çıkacak.

Haber: Köksal Akpınar