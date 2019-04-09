Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Bedirhan Atız idaresindeki minibüs ile Alişan S. yönetimindeki tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı, Hasan Erol ve Amşa Ataklı hayatını kaybetti, sürücü Bedirhan Atız, Selma, Kazım, Miraç ve Deniz Atız ile Sevim Keskin yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza yapan minibüstekilerin, Gaziantep'ten İstanbul'a taziye için gittikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Alişan S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA