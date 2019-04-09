Gaziantep'te Beykent-Narlıtepe seferini yapan Mehmet Küçükler idaresindeki belediye otobüsü, Yavuzeli Caddesi Otogar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi servis minibüsü ile refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA