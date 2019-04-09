Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 16'sı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 64 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA