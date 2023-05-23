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Türkiye
DHA 23.05.2023 14:09

Çiçekçiye girdi, dükkandaki kediyi çaldı

Adana'da çiçekçiye giren hırsız, eşya ve paraların yanı sıra iş yeri sahibinin kedisini de çaldı.

Çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde iş yerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, şüphelinin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kediyi 200 liraya satmış

Olaydan birkaç saat sonra Ülker’i arayan kişi, kedisinin kendisinde olduğunu ve 200 liraya satın aldığını söyledi. Arayan kişinin yanına giden Ülker, kedisini teslim aldı.

Kedisinin üzerinde künye ve telefon numarasının olduğunu, satın alan kişinin de kendisine bu yolla ulaştığını söyleyen Ülker, "Kedimi almaya gittiğimde çok korktuğunu gördüm. Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi.

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