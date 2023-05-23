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Türkiye
AA 23.05.2023 13:55

Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki sürücü öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki sürücü öldü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ilerleyen Ş.U. yönetimindeki otomobil, Kale Sokak kesişiminde 15 yaşındaki Berkay Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olan S.H.A.  yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Berkay Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.H.A. ise ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

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