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Türkiye
AA 24.11.2023 15:58

Çiçekçilerde "Öğretmenler Günü" yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'daki çiçekçiler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenlerin hediye çiçek talepleriyle yoğun bir mesai geçiriyor.

Çiçekçilerde "Öğretmenler Günü" yoğunluğu yaşanıyor

Kentte Öğretmenler Günü dolayısıyla birçok öğrenci, velisiyle çiçekçilerin yolunu tuttu.

Öğrenciler derse girmeden önce bu özel günü kutlamak için öğretmenlerine çiçek buketleri aldı.

Taksim ve Mecidiyeköy gibi merkezi noktalardaki çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken bazı çiçekçiler ise bu özel günü kutlamak isteyenler için hazırladıkları özel çiçek aranjmanlarıyla okul önlerindeki bekliyor.

Mecidiyeköy'deki işlek çiçekçilerden birinin işletmecisi olan Önder Sağlam, Öğretmenler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarının belirterek "Öğretmenler bizim çiçeklerimiz. Bugünkü çiçek yoğunluğundan, ilgiden memnunuz." dedi.

Çiçekçilerde "Öğretmenler Günü" yoğunluğu yaşanıyor

Daha çok öğrenciler adına velilerinin organize edip çiçek aldığını aktaran Sağlam, "Benim babam da çiçekçiydi. Öğretmenler Günü'nde hep çiçek götürürdük yıllardır. Öğretmenler kanımız, canımız, her şeyimiz. Öğretmenler zaten bir çiçek gibi... Çiçek gibi ömürleri olsun. Zaten onlar da çiçek yetiştiriyorlar. Öğrenciler onların çiçekleri zaten. Tüm öğretmenlerin bu güzel özel gününü kutlarım." diye konuştu.

Kızının öğretmenine çiçek alan Asuman Candan da sınıf temsilcisi olduğunu, öğretmenleri mutlu etmek için güzel bir çiçek aranjmanı aldığını, bir taraftan da çocukluğunu yad ettiğini söyledi.

Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler ise Öğretmenler Günü dolayısıyla dün ve bu sabah öğrencilerin ve velilerin çiçek aldığını, artan talepten memnun olduklarını ifade etti.

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