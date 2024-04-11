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Türkiye
AA 11.04.2024 09:34

Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor

Tekirdağ'da ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola bitkisi rengiyle göz kamaştırıyor. Tarlalar, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor.

Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor
[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler, sarı kanola tarlalarını görüntülemek, hatıra fotoğrafı çektirmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek istiyor. 

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin birçok turizm çeşidini içinde barındırdığını belirtti.

Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor

Tekirdağ'ın renkli tarlalarının turizm için alternatif olduğunu aktaran Hacıoğlu, kanola tarlalarının vatandaşları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Cansu Yörükoğlu, bayram tatilini Tekirdağ'da geçireceklerini söyledi.

Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor

Kanola tarlasında güzel bir fotoğraf karesi ile anı ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Yörükoğlu, bu sarı görüntünün benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydetti. 

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Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
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