Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.04.2024 07:43

3 ilde NARKOÇELİK-11 operasyonu

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-11 operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 13 kişi yakalandı.

3 ilde NARKOÇELİK-11 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları, örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Operasyonların sonucunda, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak) 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokaine el konulduğunu belirten Yerlikaya, ayrıca 625 gram kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıbı, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparata da el konulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Aydın'da pikap takla attı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:38
Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
07:40
Aydın'da pikap takla attı: 1 ölü
06:24
Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek
06:38
YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak
04:26
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
03:36
Kocaeli’de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ