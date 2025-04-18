CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne 'tır parkı' tepkisi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca’daki tır parkı projesi bölge sakinlerinin tepkisine rağmen sürüyor. Yaşadıkları semtte tır parkı istemeyen Bağlıcalılar, daha önce defalarca karara itirazlarını dile getirdi. Belediye, tepkilere rağmen kararından dönmedi.

İlçe sakinleri, seslerini bir kez daha duyurabilmek için eylemdeydi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu protesto ettiler. Projenin iptal edilerek, kent merkezinin dışına taşınmasını istediler.

Bağlıca Mahallesi'nin hastaneye, ilkokula, pazar yerine, piknik alanına ve yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten bir ilçe sakini, bölgede birçok öğrenci yurdu ve lise bulunduğunu, tır parkının güvenlik sorunu yaratabileceğini ifade etti.

İmza toplayarak durumu kaymakamlığa ilettiklerini dile getiren Binzet, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Etimesgut Belediye Başkanlığına, CİMER'e, bize yardımı dokunacağını düşündüğümüz her yere, kendi çabalarımızla ulaşmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.