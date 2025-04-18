Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 18.04.2025 00:26

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne 'tır parkı' tepkisi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca'daki tır parkı projesi, ilçe sakinlerinin tepkisine rağmen sürüyor. Bölge halkı, projenin durdurulması için eylemdeydi. Huzur ve güvenliklerinin tehdit altında olduğunu söyleyen ilçe sakinleri, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne 'tır parkı' tepkisi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca’daki tır parkı projesi bölge sakinlerinin tepkisine rağmen sürüyor. Yaşadıkları semtte tır parkı istemeyen Bağlıcalılar, daha önce defalarca karara itirazlarını dile getirdi. Belediye, tepkilere rağmen kararından dönmedi.

İlçe sakinleri, seslerini bir kez daha duyurabilmek için eylemdeydi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu protesto ettiler. Projenin iptal edilerek, kent merkezinin dışına taşınmasını istediler.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne 'tır parkı' tepkisi

Bağlıca Mahallesi'nin hastaneye, ilkokula, pazar yerine, piknik alanına ve yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten bir ilçe sakini, bölgede birçok öğrenci yurdu ve lise bulunduğunu, tır parkının güvenlik sorunu yaratabileceğini ifade etti.

İmza toplayarak durumu kaymakamlığa ilettiklerini dile getiren Binzet, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Etimesgut Belediye Başkanlığına, CİMER'e, bize yardımı dokunacağını düşündüğümüz her yere, kendi çabalarımızla ulaşmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ETİKETLER
Ankara CHP
Sıradaki Haber
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Katil İsrail anne karnındaki 4 aylık bebeği öldürdü
00:44
Ukrayna ile ABD, nadir toprak elementleri anlaşması kapsamında mutabakat zaptı imzaladı
00:29
BM: Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'ndaki çatışmalardan dolayı 332 binden fazla kişi yerinden edildi
23:56
NYT: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekmeye başladı
23:50
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'in durumuna ilişkin açıklama: Bu direnç bize ümit veriyor
00:14
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
FOTO FOKUS
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ