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Türkiye
AA 17.04.2025 23:09

Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Edirne'ye seyreden ve Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yolcu almak için bekleyen M.T. idaresindeki tur otobüsüne, S.A'nın kullandığı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Pakmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü S.A. ile otomobildeki N.P, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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