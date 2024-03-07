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Türkiye
AA 07.03.2024 09:42

CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu

Partisinin Uşak İl Başkanlığınca İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, Uşak'ın her zaman kendisine ve partisine sahip çıktığını söyledi.

Uşak'ın derdine derman olmak, sıkıntılarını çözmek için geldiğini aktaran Özel, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın kentin sorunlarını bildiğini ifade etti.

Özel, geçen yıl yapılan seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazandığını kaydederek, ittifakın gücünü yerel seçimlerde dengelemek için yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini, o ittifakın adının da "Türkiye ittifakı" olduğunu söyledi. Herkesi Türkiye ittifakına davet eden Özel, "Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var." dedi.

Özel, önceki seçimlerde CHP listelerinde yer alan, ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, "Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ittifakının iyi sözden şaşmayacağını kaydeden Özel, milli takım gol atınca, Filenin Sultanları şampiyon olunca sevinenlerin Türkiye ittifakında olduğunu belirtti.

Özkan Yalım'ın seçilmesi halinde Uşak ile Ankara'nın kardeş belediye olacağını anlatan Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra tüm CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını, herkese kapılarını sonuna kadar açacağını sözlerine ekledi.

Özel, konuşmasının ardından partisinin Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı.

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Özgür Özel CHP Uşak
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