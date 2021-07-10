Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri ileri sürülen 42 kişiye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 37 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 9'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi arıyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Temmuz'da 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, yurt dışına kaçmak isteyen suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 37 zanlı yakalanmış, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulunmuştu.

Şüphelilerin adreslerinde, 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirilmişti.