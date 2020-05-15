Haber Giriş: Kaynak: AA
Ceza almamak için denize atlayarak kaçtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sahil bandına girerek yasağı ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Ceza almamak için denize atlayarak kaçan kişi ise aranıyor.
COVID-19 tedbirleri kapsamında sahil kesimlerine girişin yasaklandığı Antalya'da denetimler sürüyor.
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerden denize girildiği ihbarı alan polis ekipleri bölgeye gitti.
Sahil bandındaki 6 kişiden biri ceza almamak için falezler üzerindeki ahşap terastan denize atladı. Söz konusu kişi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Etiketler: koronavirüs covid 19 antalyaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:36
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