Hiç şüphesiz en önemli doğal kaynakların başında su ve su ürünleri geliyor. TÜİK verilerine göre de Türkiye’de 2021 yılında avcılık yoluyla 328 bin 165 ton su ürünü elde edildi. Bu doğal kaynağın karşı karşıya olduğu tehditlerden biri kullanılan ağ ve çeşitli av malzemelerinin suda terk edilmesi. Çünkü av araçları, kullanıldığı alanda kaybolduğu ya da kasıtlı olarak bırakıldığında bölgede ‘hayalet avcılık’ yapmaya devam ediyor.

Denizdeki organizmaların uzun yıllar ölümüne sebep olan, balıkların göç yollarında, yuvalarında, üreme alanlarında ciddi tahribat meydana getiren ve su ürünlerinin ekonomik değer kazanmadan yok olmasına neden olan hayalet avcılığa karşı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yoğun mesai harcıyor.

Hayalet avcılık uzun yıllar devam ediyor

Deniz, göl, akarsu gibi balıkçılık faaliyetleri yapılan alanlarda, av sırasında kullanılan malzemelerin hem yapıları hem de dirençleri birbirinden farklı. Suda terk edildiği durumda verebileceği zararın boyutu da buna göre değişiyor.

Çoğunluğu sentetik olan ve yurtdışından getirilen ağ malzemeleri 8 hatta 10 yıla kadar hayalet avcılık yapıyor. Kimyasal işlem uygulanmamış ahşap tuzaklar 2 aya, kimyasal boya ve koruyucular ile boyanmış olan ahşap tuzaklar 2 yıla, iskeletleri demirden ve paslanmaz çelikten, etrafı da vinil kaplanmış ağ gözlerinden donatılmış tuzaklar 10-15 yıla; plastik tuzakların ise 30 yıla kadar hayalet avcılığı devam edebiliyor.

Yapılan akademik çalışmalara göre kaybolan her bir posta ağa (100 m), av yapamaz hale gelinceye kadar 309 adet balık, kaplumbağa, kabuklular gibi denizel organizma takılarak ölüyor.

76 futbol sahasının üzerini örtecek ağ toplandı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hayalet avcılıkla ilgili yürüttüğü projeyle 2014 yılından bu yana 96 milyon metrekare alan taranarak 545 bin m²etrekare balık ağı topladı. Toplanan ağların boyutu, uluslararası standartlara uygun 76 futbol sahasına denk...

Çalışmalar sırasında toplanan ağların yanı sıra 24 bin adet sepet ve algarna gibi terk edilmiş başka av malzemeleri de sudan çıkarıldı.

[Grafik: TRT Haber ]

Yaklaşık 1.7 milyon su canlısının ölümü engellendi

Ağ ve av malzemesinin sudan çıkarılması, potansiyel canlı ölümlerinin de önüne geçiyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğününe göre yaklaşık 1,7 milyon su canlısının, hayalet av aracına takılarak ölmesinin engellendiği tahmin ediliyor.

Hayalet avcılıkla mücadele sadece denizde değil, içsularda da sürüyor. Bu kapsamda şu ana kadar taranan 96 milyon metrekare alanı Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Sinop, Konya, Isparta ve Ankara oluşturuyor.

[Fotoğraf: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü]

Av araçlarına zorunlu barkod uygulaması

Su ürünlerinin, dolayısıyla da su kaynaklarının korunması, doğal kaynakların git gide azaldığı bugünlerde her zamankinden çok daha önemli.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan av araçlarının markalama uygulamasıyla, avcılıktan doğabilecek zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu uygulamayla birlikte oltadan, büyük gırgır ağlarına kadar av aracının özelliğine göre farklı barkodlar uygulanacak.

Bu barkod sayesinde av aracının hangi tekneye ait olduğu anlaşılabilecek. Böylece balıkçıların envanter bilgisi, yasa dışı avlanmalarda avcılığı yapan kişi ve terk edilmiş ağların kime ait olduğu gibi kritik bilgiler takip edilerek cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

Grafik: Nursel Cobuloğlu