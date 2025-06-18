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Türkiye
AA 18.06.2025 15:16

Kızlarının mezuniyet törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobil takla attı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kızlarının mezuniyet törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkiinde Cevdet Arslan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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