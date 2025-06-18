Odunların arasında yakalandı, polise sitem etti: Baştan bulsana

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin, 5 yıldır arandığı belirlendi.
Polis ekipleri, düzenlediği operasyonda bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlüyü yakaladı.
Operasyona ilişkin paylaşılan görüntüde, hükümlünün polise, "Madem bulacaksın baştan bulsana ya." diyerek tepki gösterdiği anlar da yer aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.