Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de ölüme itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir açıklarında, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Can salında bulunan bir grup düzensiz göçmenin Karaburun açıklarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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