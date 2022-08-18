Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 13 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Ulubey ilçesinde İ.G yönetimindeki kamyonet ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde fındık işçilerini indirdiği sırada hareket etti.
Şarampole devrilen kamyonetteki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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