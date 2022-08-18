Erkan Ceyrancı idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolunun 210. kilometresinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Osman Sur olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ceyrancı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyrancı ve Sur'un Adana'da bir şirkette çalıştığı ve İstanbul'a epilasyon cihazı götürdüğü öğrenildi.