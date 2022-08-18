Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 03:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erkan Ceyrancı idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolunun 210. kilometresinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Osman Sur olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ceyrancı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ceyrancı ve Sur'un Adana'da bir şirkette çalıştığı ve İstanbul'a epilasyon cihazı götürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz