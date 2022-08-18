Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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