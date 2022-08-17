Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'da orman yangını: Alevler Edirne'ye yaklaştı
[Fotograf: AA]
Bulgaristan'da çıkan orman yangınının alevleri Edirne'den görülebiliyor.
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.
Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.
Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.
Etiketler: Bulgaristan Orman Yangını Edirne
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